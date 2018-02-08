THY ekibi yeni havalimanını inceledi

İstanbul’a yapılan yeni havalimanının inşaat çalışmaları devam ederken, yeni havalimanına taşınma süreci de şimdiden planlanmaya başlandı.
Türk Hava Yolları, dünyada örneği olmayan büyüklükte bir taşınma yaşanacağını belirtmişti.
YERİNDE İNCELEDİLER
Bugün Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve ekibi, Türk sivil havacılığının önünü açacak olan İstanbul'un yeni havalimanını incelemek üzere bölgeye gitti.
İlk etabının 29 Ekim'de açılacağı belirtilen Üçüncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamamlanmış durumda. Havalimanı tamamlandığında 200 milyonu aşan yıllık yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor.
Üçüncü Havalimanı inşaatı havadan görüntülendi- FOTO GALERİ