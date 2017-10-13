THY hasta yolcusu için 7 saat 25 dakika tur attı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Montreal seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı epilepsi hastası 16 yaşındaki bir kız yolcunun rahatsızlanması üzerine kaptan pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı.

75 BİN LİRALIK YAKIT HARCADI

Geniş gövdeli uçak iniş ağırlığına gelmesi için fazla yakıtını harcamak adına 7 saat 20 dakika Marmara üzerinde tur attı. Saatte 6 ton yakıt tüketen THY uçağı hasta yolcudan dolayı geri dönmek adına yaklaşık 75 bin TL’lik yakıt harcadı.

YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saat 15:32’de Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan 257 yolcunun içinde bulunduğu uçak defalarca havada tur atması sonrası saat 22:55’de indi.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.