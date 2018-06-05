THY, İstanbul-Bogota hattında daha aktif olacak

Türk Hava Yolları (THY) Amerika Kıtası'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, özellikle Kolombiyalı makamların, uçuş sayısının artırılması yönünde talepte bulunduğu İstanbul-Bogota uçuşlarından memnun olduklarını belirterek, bu bölgede daha aktif bir şekilde var olacaklarını söyledi.

''İSTANBUL- BOGOTA HATTINDA DAHA AKTİF OLACAĞIZ''

THY Amerika Kıtasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan: "Yakın zamanda kargo uçuşlarını resmi olarak başlatacağımız İstanbul-Bogota hattında daha aktif bir şekilde var alacağız" diyerek yeni uçuş seferlerini müjdeledi.

UÇUŞ ARTIRMA KONUSU ELE ALINACAK

Doğan, Kolombiya Ticaret, Endüstri ve Turizm Bakanı Maria Lorena Gutierrez’in, İstanbul-Bogota hattındaki uçuş sayısının artırılması talebine ilişkin, THY’nin borsaya kayıtlı bir şirket olduğunu ve uçuş artırmalarının ya da yeni rotalar belirlenmesinin yönetim kurulu kararıyla ilan edildiği hatırlatmasında bulundu. Bu tür taleplerin birçok ülkeden geldiğini ve kendilerini sevindirdiğini dile getiren Doğan, şöyle devam etti: “Şimdi onların talebini şirket olarak teknik ve ticari bakımdan değerlendireceğiz. Biz Bogota hattımızdan memnunuz. Ticari gidişat olarak Bogota’dan memnunuz, burası büyütülebilir bir nokta. Uçak ve filo elverişliğili olduğu anda ilk gündeme gelecek rotalardan biri Bogota’dır diye öngörüyorum. Buraya yönelik kargo uçuşunu da yakın zamanda duyuracağız. Bu bölgede gerek uçuş kapasitesi ve noktasıyla gerek kargosuyla, daha aktif bir şekilde var olacağız.”





LATİN AMERİKA'YA UZAKLIK SORUNU

THY’nin, dünyada ağ olarak dördüncü, uçtuğu ülke sayısı bakımından ise birinci konumda bulduğunu hatırlatan Doğan, Latin Amerika’da diğer bölgeler kadar etkili olmamalarının, bölgenin uzaklığı ve mevcut uçak teknolojisininden kaynaklandığını belirtti. “Dolayısıyla biz teknolojinin, zamanla bu sorunu çözmesini bekliyoruz.” diyen Mustafa Doğan, bu yönde ilerlemeler oldukça THY’nin de tüm Latin Amerika’da daha fazla varlık göstermeye başlayacağını ifade etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Doğan, temaslarda bulunduğu Venezuela ile Türkiye’nin ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşılıklı girişimleriyle ivme kazandığına dikkati çekti.Bunun tüm kurumlara yansıdığına değinen Doğan, “Biz de kendi payımıza düşen tarafı itibariyle görüşmelerde bulunduk teknik çalışmalar yaptık. İnşallah güzel bir yöne gidecek.” dedi.