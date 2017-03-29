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THY Moskova-Antalya seferlerini artırdı

Türk Hava Yollarının (THY), Moskova-Antalya seferleri haftada 7'ye yükseltildi.

29.03.2017 - 13:39
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THY Moskova-Antalya seferlerini artırdı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, haftada iki frekans olarak gerçekleştirilen Moskova-Antalya seferleri, 26 Mart'tan itibaren haftalık yedi sefere çıkartıldı.

GİDİŞ DÖNÜŞ NE KADAR

THY, başlattığı erken rezervasyon kampanyasıyla söz konusu seferlerde yolculara gidiş-dönüş 219 avrodan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Moskova çıkışlı uçuşlarda geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 5 Nisan'a kadar satın almaları halinde ilk uçuşlarını 24 Nisan'a kadar gerçekleştirebilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan her şey dahil gidiş-dönüş 219 avrodan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

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