THY Moskova-Antalya seferlerini artırdı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, haftada iki frekans olarak gerçekleştirilen Moskova-Antalya seferleri, 26 Mart'tan itibaren haftalık yedi sefere çıkartıldı.

GİDİŞ DÖNÜŞ NE KADAR

THY, başlattığı erken rezervasyon kampanyasıyla söz konusu seferlerde yolculara gidiş-dönüş 219 avrodan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı sunuyor.

Moskova çıkışlı uçuşlarda geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 5 Nisan'a kadar satın almaları halinde ilk uçuşlarını 24 Nisan'a kadar gerçekleştirebilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan her şey dahil gidiş-dönüş 219 avrodan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.