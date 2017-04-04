THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, misafir ettikleri çocuklarla tek tek ilgilenerek onlardan ilerde birer pilot, yönetici ve teknisyen olmalarını istedi.

"UMARIM İLERİDE THY'DE ÇALIŞIRLAR"

İlker Aycı çocuklara yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizlerin ilerideki meslek tercihinizde farkındalık artmasına öncülük etmek istiyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin bizim için önemi tartışılmaz. O kahramanların evlatlarını biz de evlatlarımız olarak bağrımıza basıyoruz. Ümit ediyorum THY'ye gelirler, pilot olurlar teknisyen olurlar. Gelecekte THY'nin önemli makamlarına bu çocuklar oturur. Bu projelerde il emniyet müdürlüğümüzle işbirliğimizi arttıracağız.”

"ONLARIN YANINDAYIZ"

Toplum Destekli Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu ise, “Şehit ve gazi çocuklarımıza onların emniyet teşkilatı olarak yanlarında olduğunu hissettirmek, meslek seçimlerinde farkındalık kazandırmak için bugün buradayız. Çocuklarımıza yönelik bir çok projelerimiz var.” dedi.







"ARTIK PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Ahsen Dicle Karlar, Lise ikinci sınıf öğrencisi olduğunu uçuş simülatöründe unutamayacağı bir deneyim yaşadığı ve askeri pilot olmak istediğini söyledi.

Zeynep Küksar ise, “Hayatımız boyunca yaşayamayacağımız bir şeydi. Siyasal okumak istiyordum ama artık pilot olmak istiyorum.” dedi.













