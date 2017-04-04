taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.457
USD
3,6651
EURO
3,9063
ALTIN
148,00
PETR
53,6000

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

Türk Hava Yolları, şehit ve gazi olan polis çocuklarını Uçuş Eğitim Merkezi'nde misafir etti, çocuklar simülatörde uçuş keyfini tattılar.

04.04.2017 - 17:10
  1. Haberler
  2. Seyahat

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, misafir ettikleri çocuklarla tek tek ilgilenerek onlardan ilerde birer pilot, yönetici ve teknisyen olmalarını istedi.

"UMARIM İLERİDE THY'DE ÇALIŞIRLAR"

İlker Aycı çocuklara yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizlerin ilerideki meslek tercihinizde farkındalık artmasına öncülük etmek istiyoruz. Gazilerimiz ve şehitlerimizin bizim için önemi tartışılmaz. O kahramanların evlatlarını biz de evlatlarımız olarak bağrımıza basıyoruz. Ümit ediyorum THY'ye gelirler, pilot olurlar teknisyen olurlar. Gelecekte THY'nin önemli makamlarına bu çocuklar oturur. Bu projelerde il emniyet müdürlüğümüzle işbirliğimizi arttıracağız.”

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

"ONLARIN YANINDAYIZ"

Toplum Destekli Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu ise, “Şehit ve gazi çocuklarımıza onların emniyet teşkilatı olarak yanlarında olduğunu hissettirmek, meslek seçimlerinde farkındalık kazandırmak için bugün buradayız. Çocuklarımıza yönelik bir çok projelerimiz var.” dedi.

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

"ARTIK PİLOT OLMAK İSTİYORUM"

Ahsen Dicle Karlar, Lise ikinci sınıf öğrencisi olduğunu uçuş simülatöründe unutamayacağı bir deneyim yaşadığı ve askeri pilot olmak istediğini söyledi.

Zeynep Küksar ise, “Hayatımız boyunca yaşayamayacağımız bir şeydi. Siyasal okumak istiyordum ama artık pilot olmak istiyorum.” dedi.

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

THY şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

667
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

140
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

391
Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

385
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

105
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

132
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

223