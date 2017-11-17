THY uçağında pilottan acı anons

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 59 yaşındaki yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Ancak yolcu, uçak park yerine dönerken hayatını kaybetti.

"HASTAMIZ VEFAT ETMEK ÜZERE..."

Pilot, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize bulunduğumuz yolu muhafaza edelim, ambulans gönderebilir misiniz?" diyrek en acı anonslardan birini yaptı.

Uçak pist başından park yerine geri dönerken hasta yolcu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00'da Priştine'ye hareket etti.