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THY uçaklarının donma önleyici de-icing banyosu

İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve kar yağışı, de-icing yöntemi sayesinde uçuşları etkilemedi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 10:00..
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Gece yağan kar, tüm İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar yağışının yoğun olduğu Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında da uçuşların etkilenmemesi için gece boyu yoğun önlemler alındı.

THY HER ŞARTTA UÇUŞA HAZIR

Seferlerine sorunsuz devam eden Türk Hava Yolları, yolcuların mağdur olmaması için aralıksız çalıştı.

Atatürk Havalimanı'nda THY uçakları buzlanmaya karşı, de-icing ile yıkandı.

THY uçaklarının donma önleyici de-icing banyosu

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, de-icing yöntemiyle uçakların soğuktan korunduğu anların görüntülerini paylaştı. Üstün, resmi Twitter hesabında paylaştığı videoda, "Şartlar ne olursa olsun güvenli seyahatiniz için daima hazırız." mesajını verdi.

THY uçaklarının donma önleyici de-icing banyosu

THY uçaklarının donma önleyici de-icing banyosu VİDEO

DE-ICING NEDİR

Olası buzlanma tehlikesine karşı, havayolu şirketlerinin uçakları de-icing adı verilen sıvıyla buzlanmaya karşı yıkanıyor. Bu işlemle uçakların; kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen sıvıyla buzlanmaya karşı korunuyor.

THY uçaklarının donma önleyici de-icing banyosu

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