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THY ve Emlak Konut'tan iş birliği

THY ve Emlak Konut GYO; Üçüncü Havalimanı yakınlarında inşa edilmesi planlanan 10 bin konutluk proje için anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 08:57..
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THY ve Emlak Konut'tan iş birliği

Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'de resmi olarak açılmasının ardından yeni projeler ile ilgili de bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor.

THY ve Emlak Konut'tan iş birliği

THY VE EMLAK KONUT GYO ORTAKLIĞI

Emlak Konut GYO, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki arsasının yüzde 50'sini 312.5 milyon lira artı KDV bedelle THY Havaalanı Gayrimenkul'e satmak için protokol imzaladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, iki şirketin arsa üzerinde etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek "net kazanç", Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul arasında yüzde 50 - 50 paylaşılacak.

Açıklamaya göre, Arnavutköy ilçesi Dursunköy Mahallesi'ndeki arsa 3.64 milyon metrekare büyüklüğünde.

THY ve Emlak Konut'tan iş birliği

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA DA YER ALIYOR

Bu arsa üzerindeki evler, etap etap inşa edilecek ve personele satılacak. Kalan diğer yarısı için Emlak Konut GYO, ihale düzenleyecek. Emlak Konut GYO'nun yaklaşık 5 sene önce satın aldığıı arsa Kanal İstanbul güzergahında da yer alıyor.

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