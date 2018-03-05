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THY, yalan haberlere dava açıyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bir uçağın yakıtının olmadığı gerekçesiyle son anda kalkıştan vazgeçtiği iddiaları hakkında dava açacaklarını açıkladi.

AA | 05.03.2018 - 22:02..
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THY, yalan haberlere dava açıyor

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapacak uçağın kalkmak üzereyken yakıtının olmadığı fark edilerek ani fren yaptığı ve bir hostesin bu nedenle yaralandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, açıklamasında şunları kaydetti: "3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."

THY, yalan haberlere dava açıyor

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