THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN'e konuk oldu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olan Türk Hava Yolları adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da elde ettiği başarılarla adını sınırların çokça ötesine taşıyan THY, Amerika'nın da ilgisini çekti.

THY'nin başarısında önemli bir pay sahibi olan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN'de yayınlanan, dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası programlarından Quest'e konuk oldu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı CNN'e konuk oldu VİDEO

MUHTEŞEM LOKASYON, KUSURSUZ ORGANİZASYON

Richard Quest'in CNN'de yayınlanan Quest isimli programına konuk olan Aycı, THY'de yaşanan gelişmeleri ve başarı öyküsünü birinci ağızdan kendisi anlattı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen 6'ıncı merkezi olan İstanbul'u marka değeri olarak kullanarak elde ettiği başarılı grafiği; "muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" sözleriyle özetleyen Aycı, özellikle İstanbul merkezli bu şirkette elde edilen başarının lokasyon ile birlikte planlı programlı ve organize çalışmalara dayandığına dikkat çekti.

REKOR İLE GELEN BİR YIL

THY'nin bu grafiği elde ederken, kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu belirten Aycı, 2015 yılında rekor gelir yapan THY'nin grafiklerinin yükseklere taşındığını, ancak aynı yıl yaşanan Rusya ile uçak krizi nedeniyle 2016 uçuşlarının etkilenerek düştüğünü belirtti.

Aycı, Rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamlarda 2017 yılında yeniden rekorun yakalandığı ve içinde bulunduğumuz 2018 yılında da hem Turkish Cargo hem de THY olarak çok olumlu rakamların elde edildiğini belirtti.