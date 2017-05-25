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THY'de doluluk oranı yükseldi

Nisan ayı rakamlarına göre; Türk Hava Yolları'nda doluluk oranı yüzde 80'e çıktı.

25.05.2017 - 13:12
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Türk Hava Yolları’nın yayınladığı bu yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre; doluluk oranları geçen yıla göre 1,4 puan artarak yüzde 76’ya çıkmıştı. Nisan ayı rakamlarına göre bu oran yüzde 80'e yükseldi.

DAHA DA ARTACAK

Doluluğun önümüzdeki günlerde yoğun yaz sezonuyla daha da artması öngörülüyor.

THY RÖTAR SORUNUNU ÇÖZDÜ

Uçuş operasyonlarında yolcuların çok şikayet ettiği rötar konusunda da THY ciddi bir iyileşme yakaladı. Nisan ayında zamanında kalkış oranı yüzde 83’e çıktı.

THY'de doluluk oranı yükseldi

EK ÖNLEMLER

THY yüzde 83’lük zamanında kalkış oranını yaz aylarında korumak için ek önlemler aldı.

Teknik arızaların hızla giderilmesi için özel bir ekip oluşturulurken yolcuların da uçağa geçişlerini hızlandırmak için erken yönlendirme sistemi uygulanıyor.

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