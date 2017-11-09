THY'den öğretmenlere indirimli uçak bileti

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), öğretmenlere Türk Hava Yolları (THY) ile 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak iç hat uçuşlarında yüzde 25 indirimli bilet imkanı sağlanacağı bildirildi.

İNDİRİMLİ SEYAHAT İMKANI

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, THY ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bakanlığa bağlı olarak görev yapan öğretmenlere ve ailelerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iç hat uçuşlarında indirimli seyahat etme imkanı bu yıl da sağlanacak.

20 KASIM - 31 MART TARİHLERİ ARASINDA

İndirim için THY iç hat seferlerinde (Anadolu Jet iç hat seferleri dahil), 20 Kasım 2017-24 Mart 2018 tarihlerinde biletleme yapılması gerekecek.

Öğretmenler ve aileleri, 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak direkt ve aktarmalı business ve ekonomi kabin seyahatlerde (promosyon ücret seviyeleri hariç), aynı soyada sahip en az bir yolcu, en fazla dört yolcu için rezervasyon yapılması şartıyla yüzde 25 iç hat indirimiyle seyahat edebilecek.