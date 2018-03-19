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THY'nin Akabe seferleri başladı

THY'nin Ürdün'de, başkent Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta olan Akabe'ye direkt seferleri başladı.

AA | 19.03.2018 - 15:43..
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin Ürdün'nün başkenti Amman'ın ardından uçuş sağlayacağı 2. nokta olan Akabe'ye seferler, haftanın 3 günü karşılıklı icra edilecek.

THY'nin Akabe seferleri başladı

İstanbul'dan Ürdün'ün önemli liman şehri Akabe'ye, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 404 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.

Ayrıca, "Miles&Smiles" üyeleri, Türkiye çıkışlı yolculuklarda seyahatlerinin 11 Haziran, Akabe (AQJ) çıkışlı yolculuklarda ise seyahatlerinin 12 Haziran'a kadar tamamlanması halinde yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıfları yükseltilebilecek.

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