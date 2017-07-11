taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.807
USD
3,6254
EURO
4,1355
ALTIN
141,29
PETR
46,7100

THY'nin Haziran'da yolcu sayısı arttı

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk 6 ayında 30.3 milyon yolcu taşıyarak tarihinin en yüksek ilk yarı yıl rakamına ulaştı.

11.07.2017 - 17:00
  1. Haberler
  2. Seyahat

1

Haziran sonundaki kesinleşmiş rakamlara göre, THY doluluk oranını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artırarak yüzde 76’ya çıkardı; kargodaki artış da yüzde 25.8 oldu. Toplam 516 bin ton yük taşındı. Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) rakamlarına göre de Ocak-Haziran 2017 döneminde geçen yıla göre yüzde 1.6, 2015 yılına göre ise yüzde 10.6 artışla 61.3 milyar olarak gerçekleşti.

THY’nin Haziran ayın performansında ise geçen yılın haziran ayına göre yolcu sayısı yüzde 13.5 artarak 5.7 milyona ulaştı. Dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15.3 arttı. Doluluk oranlarında ise Haziran'da 3.4 puanlık artışla yüzde 76.4’e yükseldi.

30.3 MİLYON YOLCU

Yolcu doluluk oranı Haziran'da 3.4 puanlık artış ile yüzde 76.4 olarak gerçekleşirken yolcu sayısı yüzde Ocak-Haziran'da 0.7 artışla 30.3 milyon oldu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Ocak-Haziran döneminde yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 1.6, dış hatlarda yüzde 0.1 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ocak-Haziran'da 2.4 puan artışla yüzde 76 oldu.

UÇAK SAYISINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

THY'nin 2016 Haziran sonunda 329 olan uçak sayısı 2017 Haziran sonunda 336 olarak gerçekleşti; geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı 233'ten 228'e geriledi, kargo uçak sayısı 11'den 15'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki restoranların bulunduğu Yakapark'taki işletmeciler, soğuk suda 5 dakika durana içecek ikram ediyor.
Katar açıkladı: Laptop yasağı kalktı
Katar Havayolları’da ABD’nin ülkeye uçacak uçaklarda laptop bulundurma yasağı listesinden çıkarıldı.
British Airways'in kabininden grev kararı
İngiliz havayolu şirketi British Airways’i kabin görevlileri düşük ücretleri protesto edecek.
THY adını gökyüzüne yazdırdı
Türk Hava Yolları (THY), 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde lazer kullandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

50
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

163
15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

15 Temmuz’un kahraman eri o günü unutamıyor

99
Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez

228
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

51
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

154
Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

Memet Ali Alabora ile Levent Üzümcü Yunan adasında

367