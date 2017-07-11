THY'nin Haziran'da yolcu sayısı arttı

Haziran sonundaki kesinleşmiş rakamlara göre, THY doluluk oranını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artırarak yüzde 76’ya çıkardı; kargodaki artış da yüzde 25.8 oldu. Toplam 516 bin ton yük taşındı. Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) rakamlarına göre de Ocak-Haziran 2017 döneminde geçen yıla göre yüzde 1.6, 2015 yılına göre ise yüzde 10.6 artışla 61.3 milyar olarak gerçekleşti.

THY’nin Haziran ayın performansında ise geçen yılın haziran ayına göre yolcu sayısı yüzde 13.5 artarak 5.7 milyona ulaştı. Dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15.3 arttı. Doluluk oranlarında ise Haziran'da 3.4 puanlık artışla yüzde 76.4’e yükseldi.

30.3 MİLYON YOLCU

Yolcu doluluk oranı Haziran'da 3.4 puanlık artış ile yüzde 76.4 olarak gerçekleşirken yolcu sayısı yüzde Ocak-Haziran'da 0.7 artışla 30.3 milyon oldu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Ocak-Haziran döneminde yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 1.6, dış hatlarda yüzde 0.1 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ocak-Haziran'da 2.4 puan artışla yüzde 76 oldu.

UÇAK SAYISINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

THY'nin 2016 Haziran sonunda 329 olan uçak sayısı 2017 Haziran sonunda 336 olarak gerçekleşti; geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı 233'ten 228'e geriledi, kargo uçak sayısı 11'den 15'e yükseldi.