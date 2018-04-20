THY'nin 'Troya'sı dünyayı dolaşacak

Türk Hava Yolları (THY) "Troya Yılı" dolayısıyla THY filosundaki "A321" tipi bir uçağını Troya temalı giydirdi.

THY, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan Troya temalı uçağını, Atatürk Havalimanı THY Teknik Hangarı'nda düzenlenen törenle tanıttı.

"ÇANAKKALE BİZİM RUHUMUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katıldığı törende, Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin yirminci yıl dönümü dolayısıyla bölge tanıtımı için küresel çapta etkinlikler yapılacağı vurgulandı.

Aycı, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirasın en önemli eserlerinden biri olan Truva için çok anlamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çanakkale'nin ileri gelenleriyle birlikte karar verdiklerini anlatan Aycı, "Çanakkale bizim ruhumuz, Çanakkale bizim medeniyetimizin, dünya medeniyeti karşısındaki dik duruşunun en önemli ifadesidir." dedi.

"ÇANAKKALE YARI RÜYA BİR DESTAN DEĞİL"

Çanakkale Savaşı'nda kendini dünyanın hakimi olarak gören bazı güçlerin Homeros'un İlyada ve Odysseia gibi yarı gerçek ve yarı rüya gibi bir destanla karşılaşmadığını ifade eden Aycı, "Ozanlara, şairlere, milli şairimize Çanakkale ruhuyla, Çanakkale şiirini yazdıran ya da Çanakkale'ye yaklaşan tüm gemilerin görebileceği gibi 'Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.' dedirten Mehmetçik'in yattığı topraklardır Çanakkale." ifadelerini kullandı.

İlker Aycı, THY'nin tarihsel ve kültürel birikimleri de uçaklarında götürdüğünü, bu ruhun temsilcileri olarak sadece yolcu ve kargo taşımadığına dikkati çekti.

THY'nin Türkiye'nin sancak taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Aycı, burada Çanakkale ruhunun da yer aldığını belirtti.

"YEŞİLKÖY İLE ÇANAKKALE UÇAKLARININ İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRELİM"

Dünyada en çok noktaya her gün uçan hava yolu olma şerefiyle kanatlarını açtıklarını ifade eden Aycı, Türkiye'nin gönüllü kültürel elçi olma vazifesinin olduğunu anımsattı.

Bu vesileyle Türkiye'nin kültürel birikimlerini her fırsatta tanıtmak, anlatmak, dünyayla paylaşmak ve insanları ülkeye davet etmekle görevli olduklarını aktaran Aycı, "Troya uçağında bir de şöyle bir değişiklik yapalım. Genel Müdürüm bu konuyu çözersiniz. Yeşilköy uçağı ile Çanakkale uçağının isimlerini becayiş edelim. Onunla ilgili resmi prosedürleri yapalım. Bu uçağa artık Yeşilköy demeyelim. Çanakkale uçağını artık inşallah uçuralım. Madem üzerinde Troya var, Çanakkale de olması lazım." dedi.

Aycı, THY'nin Çanakkale'ye yapacağı seferleri artırmak için çalışma yaptıklarını ve bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"TRUVA DÜNYAYI DOLAŞACAK"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Yeşilköy uçağının ismini Çanakkale olarak değiştireceklerini, Truva isimli uçağın özel tasarımıyla dünyayı dolaşacağını belirtti.

Hem uzun hem de dar gövde menzilinde Truva'nın göklerde uçacağını dile getiren Aycı, "Hem yurt dışında en uzak noktalara hem yurt içindeki rotalara ve her yere Troya'yı götüreceğiz. Çanakkalemiz'in tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Bu Troya yılı hayırlı olur inşallah. Ben şimdiden bereketi öğrendim. Gelen ziyaretçi sayısında da iki katından daha fazla artış var. Bu da işin bereketi. İnşallah hep beraber bu bereketi artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aycı, THY uçaklarında Truva ve Çanakkale'nin tanıtımına katkıda bulunacak görsellerin de yer alacağını, böylelikle yolcuların bu yöndeki farkındalığını artırdıklarını söyledi.