THY'nin Üçüncü Havalimanı'ndaki ilk uçuşları belli oldu

Yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) – Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek.

İLK UÇUŞ 31 EKİM'DE

Saat 11.10’da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor. 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor.

SEFERLER HAFTALIK 7 FREKANS OLARAK İCRA EDİLECEK

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkânı da sunacak. Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

PLANLAMA YAPILACAK

31 Aralık’ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu Atatürk Havalimanı’nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.