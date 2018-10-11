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THY'nin Üçüncü Havalimanı'ndaki ilk uçuşları belli oldu

Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar netleşti.

DHA | 11.10.2018 - 13:08..
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Yeni havalimanından havalanan ilk yolcu uçağı olarak geçecek uçak 31 Ekim tarihli TK2124 kodlu İstanbul Yeni Havalimanı (ISL) – Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) seferini gerçekleştirecek.

THY'nin Üçüncü Havalimanı'ndaki ilk uçuşları belli oldu

İLK UÇUŞ 31 EKİM'DE

Saat 11.10’da icra edilecek uçuşun yaklaşık 45 dakika sürmesi bekleniyor. 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ilk uçuşun ardından 30 Aralık tarihine kadar İstanbul Yeni Havalimanı’ndan; dış hatlarda Azerbaycan/Bakü ve Kıbrıs/Ercan, iç hatlarda ise Ankara, Antalya ve İzmir’e her gün uçuş planlanıyor.

SEFERLER HAFTALIK 7 FREKANS OLARAK İCRA EDİLECEK

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlar yolculara yeni havalimanı içinde bağlantılı uçma imkânı da sunacak. Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilmesi planlanan seferler haftalık 7 frekans olarak icra edilecek.

THY'nin Üçüncü Havalimanı'ndaki ilk uçuşları belli oldu

PLANLAMA YAPILACAK

31 Aralık’ta gerçekleşecek büyük taşınma sonrasında tüm operasyonu Atatürk Havalimanı’nda yeni havalimanına aktaracak yeni bir planlama yapılacak.

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