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THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da

THY'nin alt markası Turkish Cargo'nun aldığı Boeing 777 kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

AA | 23.12.2017 - 15:58..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'den hareket ederek, öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşan kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı.

KARGO SEFERLERİ 73'E ÇIKTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo’nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da

ABD VE KANADA'DA UÇUŞ AĞINA EKLENECEK

Bu çerçevede; Turkish Cargo, ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak kabul edilen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek.

THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da VİDEO

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