THY'nin yeni kıyafetleri

Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'a yapılacak yeni havalimanı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Yazar Uğur Cebeci yeni kıyafetlerle ilgili Hürriyet'teki köşesinde yorumlarda bulundu.

Cebeci, önceki kıyafetleri, "THY kabin ekipleri yıllardır lacivert içinde kaybolmuşlardı. Tasarım, toptancı ruhu ile hazırlanmıştı. Bir havalimanında gördüğünüzde dikkat çekmiyordu, birçok hava yolu uçuş ekibinden farkları yoktu" sözleriyle eleştirdi.

"YENİ YÖNETİM İŞE CİDDİ BİR BİÇİMDE EL KOYDU"

Cebeci yorumuna şöyle devam etti: "Neyse bunların hepsi geride kaldı. Yıllar sonra yeni yönetim işe ciddi bir biçimde el koydu. Şimdi bir havalimanında THY ekiplerini gördüğünüzde çok uzaktan “Bizimkiler” diyebileceksiniz. "

ÜNİFORMALARIN GÜVENLİK TESLERİ YAPILDI

Cebeci yazısında yeni üniformaların güvenlik testleri de yapıldığı bilgisini paylaştı. Buna göre; bir tahliye anında kabin ekiplerinin üniformaları içinde rahat hareket ettikleri belirlendi. Kumaşların tutuşma değerleri, yangın anında çıkaracakları dumana kadar her şey değerlendirildi.

Cebeci ayrıca pilot üniformalarının renginin şimdilik aynı kaldığını ancak daha sonra konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY personelinin giyeceği yeni kıyafetlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAYRAM SABAHINI BEKLEYEN ÇOCUK GİBİ HEYECANLIYIZ"

Üstün, paylaşımında şunları dile getirdi: "Yeni kıyafetleri ile bayram sabahını bekleyen bir çocuk gibi heyecanlıyız. O çocuk kadar hareketli ve dinamiğiz. Yeni evimizde yaşayacağımız sayısız güzel gün için meraklıyız. İstanbul Yeni Havalimanı’nda dünya havacılığını kırmızıya ve beyaza boyamak için sabırsızız."

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