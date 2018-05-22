Tilavet secdesi nedir.

Namazlarda, kulun Allah'a en yakın olduğu an denilen secde, Kuran'da da bulunmaktadır. Arapça da saygı gösterme, anlamına gelen secde. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de 14 yerde emredilmektedir.
TİLAVET SECDESİ
Kuran'da geçen 14 ayette geçen secde, bu ayetler başından sonuna kadar okunduğunda veya dinlendiğinde kalkıp tilavet secdesi yapmak gereklidir. Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplerde ise sünnet olan tilavet secdesi;
Araf suresi, ayet 205
Nahl suresi, ayet 49
İsra suresi, ayet 107
Meryem, suresi ayet 58
Hac suresi ayet 18
Furkan suresi, ayet 60
Neml suresi, ayet 65
Secde suresi, ayet 15
Sad suresi, ayet 25
Fussilet suresi ayet 37
Necm suresi, ayet 62
İnşikak suresi, ayet 21
Alak suresi, ayet 19
ayetlerinde yapılır. Secde ayeti geçtiğinde secde yapmak vacip olduğu için kişinin üzerinde tıpkı namaz gibi borç hasıl olur. Bu yüzden secde yapmayı ihmal etmemek gerekir.
TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR