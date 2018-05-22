taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.705
USD
4,6367
EURO
5,4619
ALTIN
192,64
PETR
80,0300

Tilavet secdesi nedir.

Kuran-ı Kerim sureleri içerisinde bulunan ve okunduğunda secde yapmayı gerektiren bazı ayetler bulunmaktadır. Bu ayetler okunduğunda veya duyulduğunda yapılması gereken secdeye Tilavet secdesi denir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Namazlarda, kulun Allah'a en yakın olduğu an denilen secde, Kuran'da da bulunmaktadır. Arapça da saygı gösterme, anlamına gelen secde. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de 14 yerde emredilmektedir.

Tilavet secdesi nedir.

TİLAVET SECDESİ

Kuran'da geçen 14 ayette geçen secde, bu ayetler başından sonuna kadar okunduğunda veya dinlendiğinde kalkıp tilavet secdesi yapmak gereklidir. Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplerde ise sünnet olan tilavet secdesi;

Araf suresi, ayet 205
Nahl suresi, ayet 49
İsra suresi, ayet 107
Meryem, suresi ayet 58
Hac suresi ayet 18
Furkan suresi, ayet 60
Neml suresi, ayet 65
Secde suresi, ayet 15
Sad suresi, ayet 25
Fussilet suresi ayet 37
Necm suresi, ayet 62
İnşikak suresi, ayet 21
Alak suresi, ayet 19

ayetlerinde yapılır. Secde ayeti geçtiğinde secde yapmak vacip olduğu için kişinin üzerinde tıpkı namaz gibi borç hasıl olur. Bu yüzden secde yapmayı ihmal etmemek gerekir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR

 

Tilavet secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.
Andestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secesinde direkt olarak secdeye varılır. Secdede yine tıpkı namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkerden ise  ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilmiş olur.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kleptomani nedir
İhtiyacı olmadığı, kullanmayacağı halde maddi değerine bakmaksızın bir takım nesnelerin izinsiz olarak alınmasına sebebiyet veren hastalığa kleptomani denir.
Artık her gün zeytin yiyoruz
Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, zeytinin, sağlıklı beslenmeninvazgeçilmezi olduğunu vurguluyor: “Sağlığınızı düşünüyorsanız, her gün biravuç zeytin tüketin.
Badem tüketmemizi gerektiren nedenler
Badem, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve potasyum bakımından çok zengin olduğu için vücuda çok faydası bulunmaktadır.
En iyi nişan fotoğrafları
Junebug Weddings'in 8. geleneksel En İyi Nişan Fotoğrafı Yarışması için dünya genelinde fotoğrafçılar 6 bine yakın fotoğraf gönderdi. İşte geçen yılın en iyi 50 nişan fotoğrafı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emüglatör nedir

Emüglatör nedir

0
Zürafa biti nedir

Zürafa biti nedir

0
Aspir yağının mucizevi faydaları

Aspir yağının mucizevi faydaları

0
Bouba Kiki etkisi nedir

Bouba Kiki etkisi nedir

3
Siyez Buğdayı nedir

Siyez Buğdayı nedir

2
Siber zorbalık nedir

Siber zorbalık nedir

1
Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

Elektronik cihazları nasıl temizlemeliyiz

4