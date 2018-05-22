Tilavet secdesi nedir.

Namazlarda, kulun Allah'a en yakın olduğu an denilen secde, Kuran'da da bulunmaktadır. Arapça da saygı gösterme, anlamına gelen secde. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de 14 yerde emredilmektedir.

TİLAVET SECDESİ

Kuran'da geçen 14 ayette geçen secde, bu ayetler başından sonuna kadar okunduğunda veya dinlendiğinde kalkıp tilavet secdesi yapmak gereklidir. Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplerde ise sünnet olan tilavet secdesi;

Araf suresi, ayet 205

Nahl suresi, ayet 49

İsra suresi, ayet 107

Meryem, suresi ayet 58

Hac suresi ayet 18

Furkan suresi, ayet 60

Neml suresi, ayet 65

Secde suresi, ayet 15

Sad suresi, ayet 25

Fussilet suresi ayet 37

Necm suresi, ayet 62

İnşikak suresi, ayet 21

Alak suresi, ayet 19

ayetlerinde yapılır. Secde ayeti geçtiğinde secde yapmak vacip olduğu için kişinin üzerinde tıpkı namaz gibi borç hasıl olur. Bu yüzden secde yapmayı ihmal etmemek gerekir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR

Tilavet secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.