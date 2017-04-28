Tillerson: Kuzey Kore'ye askeri müdahaleye hazırız

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze denemelerini görüşmek için toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yanlış hesaplama ve yanlış anlamaya yer vermememiz gerek. Çatışmayı önlemek ve sürdürülebilir barışa ulaşmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Bu, Kuzey Kore'nin daha ileri testlerden kaçınması, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve diyalogun yeniden başlatılmasının araştırılması anlamına geliyor. Bu yanlış hesaplama veya yanlış anlama riskini azaltmak için iletişim kanallarını, özellikle de ordu için askeri birlikleri yeniden açma ve güçlendirme anlamına geliyor" dedi.

TİLLERSON: GEREKİRSE ASKERİ MÜDAHALEYE HAZIRIZ

Toplantıya başkanlık eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahalede bulunmaya hazır olduklarını söyledi. Tillerson, "Uluslararası toplum çok uzun zamandır Kuzey Kore'ye hitap etmek için çaba harcamaktadır. Bu günler artık sona ermeli. Şu anda dünyadaki en acil güvenlik sorunu konusunda harekete geçmemek büyük felaketlere yol açacak sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kuzey Kore'den gelecek provokasyonlara karşı tüm seçeneklerin masada kalması gerektiğini belirten Tillerson, "Diplomatik ve ekonomik yaptırımların yanı sıra, gerekirse Kuzey Kore saldırılarına karşı askeri harekâtla da desteklenecektir. Biz bu sorunu müzakerelerle çözmeyi tercih ediyoruz. Ancak Kuzey Kore'nin saldırganlığına karşı kendimizi ve müttefiklerimizi korumak için kararlıyız" diye konuştu.

"AMERİKA KITASINI VURMALARI AN MESELESİ"

Tillerson, Kuzey Kore'nin, ABD'nin müttefikleri olan Japonya'yı ve Güney Kore'yi vurabilecek nükleer kapasiteye hali hazırda sahip olduğunu, Amerika anakarasını vurabilecek kapasiteye ulaşmasının da an meselesi olduğunu vurguladı.

Bazı ülkelerin Kuzey Kore ile ekonomik ve siyasi çıkar ilişkilerinin olduğunu, bunun da Kuzey Kore'ye karşı alınan yaptırım kararlarını zayıflattığını söyleyen Tillerson, "Fakat Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer saldırısının etkileri herhangi bir ekonomik yarardan daha ağır basar. Gelecekte felaket sonuçlarını önlemek için zor gerçeklerle yüzleşmeye ve şu an zorlu seçimler yapmaya kararlı olmalıyız. Ekonomik beklenti artık bir seçenek olmaktan çıkmıştır" dedi.

ÇİN TEMSİLCİSİ: GÜÇ KULLANMA, DAHA BÜYÜK FELAKETLEREYOL AÇAR

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Kuzey Kore ile diyalog ve müzakere yoluna bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Yi, "Güç kullanımı farklılıkları çözmez ve yalnızca daha büyük felaketlere neden olur. Tek çıkış yolu olarak, diyalog ve müzakere tüm taraflar için en mantıklı yoldur" diye konuştu.

Çin'in Kuzey Kore sorununun odak noktası olmadığını, sorunların çözülmesinin anahtarının da Çin'in elinde bulunmadığını söyleyen Yi, Kuzey Kore'nin bir komşusu olarak yıllardır sorunun çözümü için çaba harcadıklarını belirtti. Kuzey Kore'ye nükleer çalışmaları durdurma çağrısı yapan Çin Dşişleri Bakanı Wang Yi, "Bunu başarabilmek için, kimin ilk adımı atması gerektiği, kimin haklı ve kimin yanlış olduğu tartışmalarını artık bir kenara koymak gerek" dedi.



