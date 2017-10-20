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Tillerson'dan YPG/PKK'ya Rakka tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin terör örgütü PKK/PYD'yi tebrik etti.

20.10.2017 - 23:44
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Tillerson'dan YPG/PKK'ya Rakka tebriği

Tillerson, yayımladığı mesajda, kentin DEAŞ'tan kurtarılması sebebiyle Suriye halkını, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD mensuplarını ve aynı kapsamda Suriye Arap Koalisyonunu tebrik ettiğini belirtti.

RAKKA'DA SİVİL KONSEY KURULACAK

Mesajda, "İşimiz henüz bitmedi ancak Rakka'nın kurtarılması DEAŞ'la mücadelede kritik bir dönemeçtir ve bu teröristleri mağlup etmek için Suriye içindeki ve uluslararası çabaların başarısının altını çizmektedir." ifadesini kullanan Tillerson, Rakka'da yeni dönemde sivil bir konseyin kurulacağını ve şehrin bu konsey eliyle yönetileceğini kaydetti.

Tillerson'dan YPG/PKK'ya Rakka tebriği

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG mensupları, Rakka meydanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rakka'da terörist elebaşı Öcalan posterlerinin açılmasını kınadığını bildirmişti.

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