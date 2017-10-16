Tim Cook'tan tavsiye: Kodlamayı öğrenin

Tim Cook, kodları oluşturabilme ve okuyabilme yeteneklerinin dünyadaki tüm okullarda öğretilmesi gerektiğini söyledi.

KODLAMA İNGİLİZCE'DEN DAHA ÖNEMLİ

Amerikan televizyonuna konuşan Cook, “Eğer ben 10 yaşındaki bir Fransız çocuk olsaydım, kodlama öğrenmek benim içim İngilizce öğrenmekten daha önemli olurdu.” dedi.

ZORUNLU DERS OLMALI

Kodlamanın, insana kendisini 7 milyar kişiye ifade edebilme şansı verdiğini belirten Cook, dünyadaki tüm okulların kodlamayı zorunlu ders olarak okutması gerektiğini ekledi.