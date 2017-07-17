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Time dergisi Meral Akşener'e oynuyor

Batı medyası Türkiye'de her seçim öncesi istedikleri haberleri yapıp, oluşturdukları algıyla istediği siyasetçinin seçilmesini sağlıyordu.

17.07.2017 - 09:54
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Time dergisi Meral Akşener'e oynuyor

Time dergisi Meral Akşener'e oynuyor

Başta İngiliz ve Amerikan medyası olmak üzere Batı basını, yıllardır sahip olduğu bir alışkanlığını bırakmakta zorlanıyor.

Türkiye'de, seçilecek hükümetten izlenecek siyasete kadar gazeteci ve STK görünümündeki adamlarıyla Türk toplumunun algısıyla oynayan ve hangi göreve kimin geleceğine dair kamuoyu hazırlama görevi üstlenen dış basın bu kez başarılı olamıyor, denedikleri herkes kazanamayanlar sınıfına adını yazdırıyor.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ

Ne isimler geldi geçti.. 'Erdoğan'ın karşısındaki en güçdü aday' dendi bir zamanlar Selahattin Demirtaş için. 'Ekmeleddin İhsanoğlu'na müthiş destek' manşetleri de unutulmadı. Emine Ülker Tarhan'lar, Şafak Paveyler ve diğerleri.. Neredeyse son 10 yılda 15 adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında parlatma görevini Batı medyası ve onun içerideki temsilcileri üstlenmişti, hepsi hüsrana uğradı. Sıra Meral Akşener'de.

ŞİMDİ DE AKŞENER'İ PARLATIYORLAR

Amerika merkezli Time dergisi 'Dişi kurt, She - wolf' manşetleri attığı Meral Akşener üzerine yayınladığı analizde, 2019 seçimleri için Akşener'in Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü rakibi olduğu vurgulandı. Dergi,deki yazıda Akşener’den “demir lady” diye bahsedilirken, Erdoğan’ın önümüzdeki seçimlerde en güçlü rakibi olacağı belirtildi.

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