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Timsah sanılan dinozor: Bir yakınsak evrim yanılgısı

Günümüzde nehirlerde yaşayan Gharial cinsi timsah ile nesli tükenen Thoracosaurus benzer özelliklerinden dolayı akraba sanılıyordu ama genetik açıdan çok farklı türler oldukları anlaşıldı.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 17:36..
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Kuzey Amerika'da fosili bulunan, kerpeten gibi uzun bir çeneye ve dev gibi sivri dişlere sahip dinozorlar çağında yaşamış sürüngen görünüşlü Thoracosaurus'un özellikleri, günümüzde Hindistan ve çevresinde yaşayan timsah türlerinden croc familyasına mensup Gharial (Hint gavyali, gavyal) ile bir hayli benzerlik gösteriyor.

Timsah sanılan dinozor: Bir yakınsak evrim yanılgısı

İKİ TÜRÜN YAKIN AKRABA OLDUĞU SANILIYORDU

Timsahgillerin soy ağacını oluşturmaya çalışan bilim adamları senelerce bu iki türü birbirinin akrabası sanarak, soy ağacının aynı dalına yerleştirdiler. Bilimadamlarına göre Gharial, Thoracosaurus'un evrim geçirmiş akrabasıydı.

Her ikisinin de çenelerin çok uzun, burunlarının küt, dişlerinin çok uzun ve keskindi. Diğer fiziksel özellkleri de hayli benzerdi. Su altına balık, karada memeli gibi hareket etmeleri nedeniyle onların yakın akraba olduğu tahmin ediliyordu.

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