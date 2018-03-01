taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.841
USD
3,8140
EURO
4,6542
ALTIN
160,84
PETR
64,2500

Tıp öğrencilerine askeri hekim olma fırsatı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, MSB'nin askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.

AA | 01.03.2018 - 13:42..
  1. Haberler
  2. Sağlık

askeri hekim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı belirtilerek, bu öğrenci alımları için genel şartların Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayınlandığı aktarıldı.

TÜM İHTİYAÇLARI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı ifade edilen açıklamada, bu öğrencilerin emeklilik haklarının öğrencilikle birlikte başlayacağı kaydedildi.

BAŞVURU KOŞULLARI DİKKATLİ İNCELENMELİ

Açıklamada, öğrenci alımı hakkında hazırlanan kılavuzun da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınladığına işaret edilerek, kılavuzda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp ve İstanbul Haydarpaşa Külliyesi Tıp Fakültelerine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır. Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır." ifadelerine yer verildiği anlatıldı.

"EN İYİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALACAKLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve İstanbul Haydarpaşa’da bulunan tıp fakültelerine, diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacaklarını belirtti.

Bu öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim göreceğine dikkati çeken Erdöl, şunları kaydetti:

"Eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödeneceğinden emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları an itibarıyla başlamış olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı devletimiz onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı verilecektir. Mezun oldukları zaman da üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, kıtalarda hizmet yapacaklar."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Akrebin soktuğu çocuk kurtarıldı
Muğla Fethiye'de ayakkabısının içine giren akrebin soktuğu 5 yaşındaki çocuk, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.
Kiloyu hamilelikten önce alıyoruz
Hamilelik boyunca anne adaylarının en büyük takıntılarından biri olan fazla kilolar, uzmanlara göre gebelik öncesi alınan kilolarla bağlantılı. Buna göre, hamilelikte kilo almak diye bir şey yok.
Ateş hastalıkların belirlenmesinde bir uyarıcı
Ateş, bilinenin aksine çocuk için zararlı bir faktör değildir. Tam tersine çocukta gelişebilecek herhangi bir rahatsızlığın belirlenmesine ve erken önlem alınmasına yardımcı oluyor.
Anal çatlak belirtileri: Ağrı ve parlak kırmızı kan
Genellikle baharatlı ve hayvansal gıdaların fazla tüketilmesi ile ortaya çıkan anal çatlaklar, önlem alınmadığı taktirde kansere yol açabiliyor. Uzmanlar, günlük tedavinin önemine dikkat çekiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

88
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

62
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

46
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

191
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

120
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

286
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM