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Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti

3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara zorunlu olması, şoförleri Sirkeci-Harem arabalı vapur hattına yöneltti.

06.05.2017 - 11:32
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasının ardından kamyon ve tırların Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullanmaları yasaklanmıştı. Kaçak geçişlere uygulanan cezaların arttırılması ile birlikte sürücüler masrafları azaltmak için Sirkeci - Harem arasında çalışan arabalı vapurlarını kullanmakta buluyor.

Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti

ARABALI VAPURLAR AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN İSTİLASINA UĞRADI

Bu nedenle Sirkeci-Harem arabalı seferleri uzun süredir adeta bir kamyon istilasına uğramış durumda. Eskiden neredeyse sadece küçük araçların kullandığı hatta bugün artık kamyonlar tarafından kullanılıyor. Büyük tonajlı araçların yarattığı kuyruk ve bekleme sürelerini arttırmaları nedeniyle artık küçük araç sürücüleri, boğaz köprülerini ya da Avrasya Tüneli'ni kullanarak kıta değiştiriyor. Bu nedenle artık feribotlarda ve iskelelerdeki bekleme alanlarında neredeyse sadece ağır tonajlı araçlar görünüyor.

YASAK SAATLERDE DE GEÇİYORLAR

Öte yandan yasa gereği ağır tonajlı araçlar İstanbul’un içinde sabah saat 10.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında geçebiliyor. Ancak şu anda günün her saatinde feribotlarda ve iskelelerde kamyonları görmek mümkün. Sabah saat 08.30 ile 09.30 saatleri arasında yapılan çekimlerde Sirkeci Feribot iskelesi ve ve feribotlar tıka basa kamyonlarla yüklü olduğu görüldü. Yasak saatlerde şehir içine girdiği tespit edilen kamyon şoförlerine 95 lira para cezası kesiliyor.

Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti

ARABALI VAPURA BİNMELERİNİ ENGELLEYECEK BİR YASA YOK

Küçük araç sürücülerinin de tepkisini çeken kamyonların arabalı vapura binmesini engelleyecek bir yaptırım ise bulunmuyor. Arabalı vapurların ağır tonajlı araç taşımasını kısıtlanmadığını belirten yetkililer, zaman zaman bazı çok ağır tonajlı ve akışı etkiyecek kadar büyük araçların geri çevrildiğini onu dışında kısıtlama olmadığını belirttiler.

200-250 LİRA YERİNE 17 LİRAYA GEÇİYORLAR

Arabalı vapur kullanan kamyon şoferleri ikinci köprünün hem uzaklığından hem de geçiş ücretlerinden şikayetçi, Şoförler Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolunu kullandıklarında yaklaşık 200-250 lira maliyet yüklerinin olduğunu ve zamandan kaybettiklerini belirtiyor. Sirkeci-Harem arasında ise yüksek tonajlı araçlar için geçiş ücreti ise sadece 17 lira.

Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti

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