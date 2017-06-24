taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, adaların Suudi Arabistan'a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasını onayladı.

24.06.2017 - 21:34
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır Parlamentosu Milli Güvenlik Komisyonu, 14 Haziran'da Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören sınır anlaşmasını oy çokluğu ile onaylamış ve genel kurulda oylamaya sunulması için parlamentoya iade etmişti. Mısır Parlamentosu da aynı gün anlaşmayı nihai olarak onaylamıştı.

KIZILDENİZ SINIR ANLAŞMASI ONAYLANDI

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan’a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçti

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Ocak'taki duruşmada, Suudi Arabistan ile Mısır arasında geçen yıl imzalanan sınır anlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.

İlginizi Çekebilir
İsrail Suriye'nin iki tankını vurdu
İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yemen'deki kolera salgınında bin 310 kişi öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Katar'dan Arap ülkelerinin talep listesine ret
Katar'ın 4 Arap ülkesinin reddedilen talepleri arasında Türk askeri üssünün kapatılması da var.
Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı
Balkan ülkeleri çarşı, dükkan ve alışveriş merkezlerini dolduran Müslümanlar Ramazan Bayramı hazırlıkları yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özkök ve Altaylı'nın sevinci: Türkler dindar değil

Özkök ve Altaylı'nın sevinci: Türkler dindar değil

694
Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor

369
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

89
Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası

100
9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

9 yaşındaki kızın kafasına parke taşıyla vurdu

896
Suudi Arabistan'da terör operasyonu

Suudi Arabistan'da terör operasyonu

83
Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM