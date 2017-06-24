Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçti

Mısır Parlamentosu Milli Güvenlik Komisyonu, 14 Haziran'da Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan'a geçmesini öngören sınır anlaşmasını oy çokluğu ile onaylamış ve genel kurulda oylamaya sunulması için parlamentoya iade etmişti. Mısır Parlamentosu da aynı gün anlaşmayı nihai olarak onaylamıştı.

KIZILDENİZ SINIR ANLAŞMASI ONAYLANDI

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Tiran ve Sanafir adalarının egemenliğinin Suudi Arabistan’a geçmesini öngören Kızıldeniz sınır anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Ocak'taki duruşmada, Suudi Arabistan ile Mısır arasında geçen yıl imzalanan sınır anlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.