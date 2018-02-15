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Tırıyla otomobilleri ezen sürücüyü aslan figürü yakalattı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kendisine selektör yapıldığını sanıp iki otomobili ezen tır şoförü, 'Kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlamasıyla tutuklandı.

İHA | 15.02.2018 - 14:35..
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Konya’da 3 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, M.D. isimli sürücü otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada, iddiaya göre yolun karşısında başka bir otomobilde bulunan arkadaşını fark edip, selektör yaptı. Bu sırada arkadaşının otomobilinin yanında bulunan plakasız tır sürücüsü araçtan inip, "Neden bana selektör yapıyorsun?" dedi.

Otomobil sürücüsü M.D., tır sürücüsüne kendisine değil, yanında bulunan ve içinde arkadaşının olduğu otomobilin sürücüsüne selektör yaptığını ifade etti, ancak araç sürücüleri tartışmaya başladı.

Tırıyla otomobilleri ezen sürücüyü aslan figürü yakalattı

2 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma sonrası öfkelenen tır sürücüsü aracına binerek içinde M.D.’nin olduğu otomobile iki kez kasıtlı olarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D.’nin aracının arkasında bekleyen araçlarda bulunan ve hasar gören 2 otomobilde bulunan İ.Ş., D.A. ve F.Ç. yaralandı. Olayın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sürücü,
İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Selektör yapılmasına kızıp tırıyla otomobilleri ezdi - VİDEO

ASLAN FİGÜRÜ YAKALATTI

Olayın ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayı yaşayan görgü tanıklarından aldığı ifadeler doğrultusunda bazı görgü tanıkları aracın sürücü kapısında aslan figürü olduğunu söyledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri aracın Oruç Karağlı’ya ait tır olduğunu belirledi.

Polis ekipleri çalışmaları doğrultusunda Oruç Karağlı’nın İzmir’e gittiğini belirledi. Polis ekiplerince İzmir’de gözaltına alınan Oruç Karağlı Konya’ya getirildi.

Tırıyla otomobilleri ezen sürücüyü aslan figürü yakalattı

"İSTEYEREK OLMADI"

Oruç Karağlı’nın kazada kırılan tamponunu değiştirip, ön camda bulunan şeridi çıkardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç Karağlı çıkarıldığı mahkemece, "Kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla tutuklandı.

Oruç Karağlı cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada İHA muhabirinin pişman mısın sorusuna, "Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Bilerek isteyerek olmadı. Eşime küfrettiklerinden dolayı yaptım.” cevabını verdi.

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