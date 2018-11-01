taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58975
Euro
6.34765
Altın
1216.875
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.713

Tohumda diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktık

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla sertifikalı tohum üretimi yapan firmalardan 37 çiftçiye yaklaşık 51 ton ücretsiz nohut, mercimek ve buğday tohumu verildi.

AA | 01.11.2018 - 04:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

da

Diyarbakır'da yapılan törende, tohum üreten firmalar tarafından 37 çiftçiye, ücretsiz 51 ton nohut, mercimek ve buğday tohumu verildi.

"BAZI TOHUMLARIN İHRAÇ EDİCİSİ HALİNE GELDİK"

Vali Vekili Helvacı, burada yaptığı konuşmada, geçmişte tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerin az gelişmiş diye düşünüldüğünü fakat bunun yanlış olduğunu söyledi.

Dünyanın tarım ve hayvancılıkta en güçlülerinin aynı zamanda sanayide de en gelişmiş ülkeler olduğunu belirten Helvacı, bir ülkenin sanayi ve endüstride gelişmiş olmasının tarım ve hayvancılığının da o doğrultuda gelişmiş olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Helvacı, "Türkiye tohumda her açıdan diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktı. Devletin doğru politikaları sonucunda Türkiye, belli tohumların çok güçlü tedarikçisi ve ihraç edici ülkesi haline geldi." dedi.

Tohumda diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktık VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

10
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

12
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

2
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

6
Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

2
NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM