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Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

Tokat’ta, hobi olarak yetiştirmeye başladığı akzambak soğanını son 5 yılda 2 bin 500’e çıkartarak ticari olarak üretme geçen 60 yaşındaki Fikret Aydemir, çiçeğinin kilosunu 120 liradan satıyor.

İHA | 23.05.2018 - 12:54..
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Akzambaklar şehir olarak anılan Tokat’ta, zambak yetiştiriciliği eskisi kadar olmasa da bağlarda dededen kalma yöntemlerle devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun marka şehir olma yolunda sloganlarından bir tanesi olan "Akzambaklar şehri Tokat’ta" akzambak üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.

Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

15-20 SOĞANLA BAŞLADI 2 BİN 500'E ULAŞTI

Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde 1972 yıllarında zambak yetiştirmeye başlayan 3 çocuk babası Fikret Aydemir, emekli olduktan sonra zambak üretimine ağırlık verdi. Hobi olarak 15-20 soğanla akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir, son 5 yılda akzambak soğanını 2 bin 500’e çıkartarak ticari üretime başladı.

Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

KİLOSU 120 LİRA, YAĞI 5 BİN EURO

Aydemir, akzambak çiçeğinin kilosunun 120 TL, yağının 5 bin eurodan satıldığını ifade ederek, "Akzambak soğanından çoğaltılıyor. 2 bin 500 akzambaktan 15-20 bin adet soğan yavrusu almayı bekliyorum. Soğanların fiyatı da yılına göre 1 liradan 4 liraya kadar çıkıyor. Senede bir defa açıyor ama açmasına da değiyor. Kokusu çok güzel, aroması çok güzel. Akzambakların reçeli yapılıyor. Kolonya, sabun imalatına başlamayı düşünüyoruz." dedi.

Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

TOKAT'IN SEMBOLÜ

Akzambaklara talebin çok olduğunu yeni başladıkları için talepleri yetiştiremediklerini ifade eden Aydemir, "Tokat’ın sembolü olan akzambaklar diğer şehirlerdekine göre aroması çok değişik. Buradaki fiyat da biraz pahalı." diye konuştu.

Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

Zambak yetiştiriciliğinin oldukça kolay ve masrafsız olduğunu belirten Aydemir, çok fazla bakım istemeyen çiçeğin yılda bir defa çiçek açtığını sözlerine ekledi.

Tokat'ın akzambaklarına talep yoğun

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