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Tokat'ta 3 asker FETÖ'den tutuklandı

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

06.11.2017 - 09:34
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Tokat'ta 3 asker FETÖ'den tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu oldukları belirlendi.

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