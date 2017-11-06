Tokat'ta 3 asker FETÖ'den tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu oldukları belirlendi.