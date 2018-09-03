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Tokat'ta düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

Turhal'da sokak düğününde havaya ateş açılması sonucunda 3 kişi yaralandı. Polis magandaları gözaltına aldı.

DHA | 03.09.2018 - 19:52..
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Tokat Turhal Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğünde restgele havaya ateş açan 2 kişinin kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlar B.A., İ.A. ve E.A.'ya isabet etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen R.D. ve İ.A.'yı gözaltına aldı.

Tokat'ta düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

CEPHANELİK ÇIKTI

Ayrıca ilçe genelinde polis ekiplerinin düğünlerde yaptığı denetimlerde 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 48 av tüfeği fişeği ve 150 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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