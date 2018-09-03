Tokat'ta düğün magandaları 3 kişiyi yaraladı

Tokat Turhal Çevlikler Mahallesi Kazova Sokak üzerindeki düğünde restgele havaya ateş açan 2 kişinin kullandığı tabancalardan çıkan kurşunlar B.A., İ.A. ve E.A.'ya isabet etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri düğünde havaya ateş ettikleri belirlenen R.D. ve İ.A.'yı gözaltına aldı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Ayrıca ilçe genelinde polis ekiplerinin düğünlerde yaptığı denetimlerde 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 48 av tüfeği fişeği ve 150 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.