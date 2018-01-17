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Tokat'ta PKK sığınağı bulundu

Tokat'ta terör örgütü mensuplarına yönelik arama ve tarama faaliyetlerinde boş bir sığınak ele geçirildi.

İHA | 17.01.2018 - 17:32..
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Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, geçiş güzergahı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Arazide bulunması muhtemel depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü amacıyla düzenlenen operasyonda keşif, gözetleme, arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü unsurlarına ait boş bir sığınak bulundu. Yapılan inceleme sonrası sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Tokat'ta PKK sığınağı bulundu

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