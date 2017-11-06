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Tokofobi nedir

Tokofobi doğum anında acı çekmekten, ölmekten, aklını yitirmekten, doğum yapacak ekibe güven duymamaktan kaynaklanan doğum korkusudur.

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Her 5 kadından birinde rastlanılan tokofobi 'hamilelik korkusu' anlamına geliyor. Tokofobi rahatsızlığı yaşayan pek çok kadın, çocuk sahibi olmaktan vazgeçiyor hatta bu korku yüzünden düşük yapabiliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren İngiltere’nin önde gelen uzmanlarından Dr. Kristina Hofberg, bu korkunun her yaşta, her ırkta ve her kültürde görülebileceğini belirtti.

Hofberg’in görüşlerine başvurduğu 370 çocuksuz, hamile olmayan 7 kadından biri doğum sancılarından aşırı korktuğu için hamile kalmayı ertelediğini ya da doğurmaktan tümüyle vazgeçtiğini belirtiyor.

HER 5 KADINDAN BİRİ BU KORKUYU YAŞIYOR

Öte yandan ‘Royal College of Obstetricians and Gynaecologist Year Book’ isimli dergide yayımlanan araştırma, ilk kez hamile kalan her 5 kadından birinin doğumdan aşırı derecede korktuğunu gösteriyor.

Tokofobi nedir

DOĞUMDAN YILLAR SONRA BİLE ETKİLEYEBİLİYOR

Normal bir korkudan çok daha güçlü bir korku olan Tokofobi'de kadınlar, başarılı bir doğumdan sonra dahi doğum anını yıllarca hatırlayıp panik ataklar yaşayabiliyorlar.

Doğum korkusu genellikle doğum anında acı çekmekten, ölmekten, aklını yitirmekten, doğum yapacak ekibe güven duymamaktan kaynaklanıyor.

Ayrıca çocukluğunda cinsel tacize uğramış kadınlar tokofobiye daha yatkındır.

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