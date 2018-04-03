Tolgahan Sayışman Afrikalı hayranlarıyla buluştu

Türk dizileri ve oyuncuları dünyada tanınmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika’yı da etkisi altına aldı.

AFRİKA'DA TOLGAHAN COŞKUSU

Başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem’ ile Afrika’da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti. Tolgahan Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Oyuncuyu görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama neden oldu. Özel korumalar ve havaalanı polisi yetersiz kalınca özel timden yardım istendi. Tolgahan Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti.