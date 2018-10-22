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Tolgahan Sayışman baba oluyor

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çiftine büyük sürpriz.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 06:54..
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Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, iki hafta önce çocukları olacağı haberini aldı. Fulya’da özel bir hastanede her yıl sağlık kontrolünden geçen çift, bu yıl sonuçları alırken sürpriz haberle şaşırdı.

12 HAFTA KİMSEYE SÖYLEMEDİLER

Çift doktorun “Tebrikler, anne ve baba oluyorsunuz” cümlesiyle şok oldu. Önce ne olduğunu anlayamayan çift, sonra bir anda kahkahalarla güzel haberi kutladı. İlk 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı alan çift, geçen hafta ailelerle durumu paylaştı.

Tolgahan Sayışman baba oluyor

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