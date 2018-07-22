Tolgahan Sayışman eşiyle tatiline 80 bin lira ödedi

2017 yılında hayatlarını birleştiren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, tatil için bu kez de Fransa'yı tercih etti.

BİR HAFTALIK TATİL 49 BİN LİRA

Genç çift, Fransa'nın Nice şehrinde kaldıkları dünyaca ünlü otele bir hafta için 49 bin lira ödedi. Hollywood yıldızlarının da konakladığı otelin geceliği 7 bin lira olarak açıklandı.

BEYONCE KONSERİ İÇİN DE 30 BİN LİRA HARCADILAR

Ayrıca ünlü çift,geçen hafta Fransa’daki Beyonce konserini VIP bölümde izledi. ve çift bunun için de 30 bin lira harcama gerçekleştirdi.