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Tolstoy’dan 17 yaşam kuralı

Tolstoy’dan ideallerine ulaşmak için kendine belirlediği 17 yaşam kuralı…

Özel İçerik | 17.06.2018 - 14:54..
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Tolstoy’dan 17 yaşam kuralı

tolstoy

“Olağanüstü bir insan olduğum fikrine er ya da geç alışmam gerekiyor. Ahlaken benim kadar iyi, idealleri için her şeyi feda etmeye benim kadar hazır olan başka kimseyle tanışmadım”.

Tolstoy 1853’te, yani 25 yaşındayken yazmış bu sözü. Belki tevazu göstermiyordu; ama oloğanüstülük konusunda haksız da sayılmazdı. Bu cümleyi yazmadan 7 yıl önce, yani 18’inde kendisine yaşam kuralları belirledi.

17 kural, iki aşamada ortaya çıktı…

Tolstoy’dan 17 yaşam kuralı

İLK AŞAMA

1 - 5’te kalk.

2 - En geç 10’da yat.

3 - Gün içinde iki saat uyunabilir.

4 - Yemekte aşırıya kaçma.

5 - Tatlı yiyeceklerden kaçın.

6 - Her gün bir saat yürü.

7 - Kadınlara ayda sadece iki kere git.

8 - Yardımcı olabileceğin kişileri sev.

9 - Toplumun mantığa dayanmayan tüm görüşlerini yok say.

10 - Bir seferde sadece tek şey yap.

11 - Gerekli olmadığı takdirde hayallere dalıp gitme.

Tolstoy’dan 17 yaşam kuralı

İKİNCİ AŞAMA

Tolstoy, ilk yazmaya başladığında belirlediği maddelerin üzerine şu maddeleri de ekledi:

12 - Asla duygularını belli etme.

13 - Başkalarının hakkında ne düşündüğünü umursamayı bırak.

14 - İyilik yapacağın zaman dikkat çekmeden yap.

15 - Kadınlardan uzak dur.

16 - Arzularını çok çalışarak dizginle.

17 - Kendinden kötü durumda olanlara yardım et.

Tolstoy’dan 17 yaşam kuralı

YAZMA KURALLARI

Tolstoy, bunların üzerine zamanla yazma kuralları da ekledi:

- Kendi eserinizi eleştirdiğinizde kendinizi her zaman, algısı en zayıf okurun, bir kitapta sadece eğlence arayan okurun yerine koyun.

- En ilginç kitaplar, yazarın kendi görüşünü saklıyormuş gibi davrandığı ama ona yine de sadık kaldığı kitaplardır.

- Yeniden okur, metninizi yeniden ziyaret ederken (aklınıza gelen düşünceler ne kadar harika olursa olsun) nelerin eklenmesi gerektiğini değil… Anlam bütünlüğünü bozmadan ne kadarının atılabileceğini düşünün.

Kaynak: Open Culture

Damla Karakuş

[email protected]

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