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TOMA gelin arabası oldu

Bingöl'de polis ile öğretmenin düğününde gelin arabası olarak, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullanıldı.

DHA | 09.03.2018 - 20:32..
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Polis memuru Hüseyin Ertop ve öğretmen Gülden Sıla Çelik'in düğününde TOMA, gelin arabası gibi süslenerek sirenlerle çarşı merkezinde tur attı. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Karlıova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ise düğün konvoyuna zırhlı araçlarla eşlik etti.

TOMA'YLA TUR ATTILAR

Siren sesleri arasında ilçe merkezinde gezen düğün konvoyu, vatandaşlardan ilgi gördü. Karlıova Belediyesi'nde nikâhı kıyılan çift, bol bol fotoğrafı çektirdi.

TOMA gelin arabası oldu

"TOMA BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"

TOMA'yı gelin arabası yapma kararını eşi Gülden Sıla Çelik ile birlikte aldıklarını belirten damat Hüseyin Ertop, "Aslında her ne kadar TOMA toplumsal olaylara müdahalle ettiği için pek iyi izlenim bırakmasa da, müdahale sonrası birçok ölümlü olayın önüne geçiyor. Biz de eşim ile birlikte aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA'ya iyi bir imaj vermek için ve mesleğimi çok sevdiğim için nikâhımıza TOMA'yla gitmeyi tercih ettik. Çünkü TOMA aşkımız kadar büyük bir öneme sahip. Bu yüzden tercih ettik" dedi.

TOMA gelin arabası oldu VİDEO

TOMA gelin arabası oldu



TOMA gelin arabası oldu



TOMA gelin arabası oldu



TOMA gelin arabası oldu



TOMA gelin arabası oldu



TOMA gelin arabası oldu

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