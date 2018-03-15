taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.800
USD
3,8980
EURO
4,8230
ALTIN
165,83
PETR
64,8600

Tomris Uyar 77 yaşında

Edebiyat dünyasının gencecik yaşta tanıdığı, deneme ve öykü yazarı Tomris Uyar, 77 yaşında...

Özel Haber | 15.03.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Tomris Uyar 77 yaşında

tomris uyar

Bugün, Cemal Süreya’nın içli şiirlerinin sahibi, Turgut Uyar’ın esin perisi, Tomris Uyar'ın doğum günü. Kitap Ayracı olarak şairlerin ona olan hayranlığı ile anıyoruz kendisini...

Tomris Uyar 77 yaşında

TOMRİS UYAR HAKKINDA

- Türk öykü yazarı ve çevirmen Uyar ( 1941 – 2003), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. (1963)

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile “Papirüs” dergisini kurdu.

Tomris Uyar 77 yaşında

(Cemal Süreya)

- Çok hayranı vardı Uyar’ın. Sadece üçü şairdi. Edip Cansever de her yılın 15 Mart’ında ona bir şiir yazardı.

- 60’ı aşkın çevirisi kitaplaştı. Tuttuğu günlükler, “Gündökümü” adıyla yayımlandı.

- “Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk” kitapları ile Sait Faik Hikaye Armağanı’na layık görüldü.

Tomris Uyar 77 yaşında

(Ülkü Tamer)

- İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yaptı. Eylül adını verdikleri kızları sütten boğulduğunda evlilikleri de son buldu.

Turgut Uyar ile evlendi. Hayri Turgut adını verdikleri oğulları, İTÜ’de öğretim görevlisi oldu.

Tomris Uyar 77 yaşında

(Turgut Uyar)

Cemal Süreya ile aşkları, edebiyat dünyasının en verimli aşkı olarak tanımlanıyordu ayrıca. Cemal Süreya, en güzel şiirlerini bu aşkın üzerine yazmıştı. Yine Turgut Uyar da, aşklarının üzerine yazdı en güzel şiirlerini…

- İlk çevirisi “Şekerden Bebek" (Tagore’den 1962), ilk öyküsü de “Kristin”di.

- Turgut Uyar ile çeviri işlerine yoğunlaşmıştı. Lucretius’tan çevirdikleri “Evrenin Yapısı”, TDK Çeviri Ödülü aldı. (1975)

Tomris Uyar 77 yaşında

- Uyar, özellikle “Edgar Allan Poe” çevirileri ile tanınıyordu.

- “Küçük Prens”in çevirisini de Cemal Süreya ile yapmışlardı ve tek kelime ile enfesti.

- İpek ve Bakır (1971), Ödeşmeler (1973), Dizboyu Papatyalar (1975), Yürekte Bukağı (1979), Yaz Düşleri/Düş Kışları (1981, Gecegezen Kızlar (1983) en özel eserleri arasındaydı…

Tomris Uyar 77 yaşında

- 4 Temmuz 2003’te, kanser nedeniyle yaşama veda etti.

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi
Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Geleceğini merak eden çocukların başucu kitabı
Müzikal diliyle Fransız Çocuk Edebiyatı'na yeni bir üslup getiren Olivier de Solminihac’ın yazdığı "Neye Benzer Gelecek", küçük okurların yol göstericisi olacak bir roman.
Yazarların ve şairlerin asıl meslekleri
Kitap Ayracı, yazarların ve şairlerin yazmaya başlamadan önce hangi meslekleri yaptığını sizler için derledi.
Yalçın Akdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı çekemiyorlar
Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile ‘Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ kitabını konuştuk.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

27
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

97
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

73
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

698
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

79
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

20
Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM