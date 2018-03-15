Tomris Uyar 77 yaşında

Bugün, Cemal Süreya’nın içli şiirlerinin sahibi, Turgut Uyar’ın esin perisi, Tomris Uyar'ın doğum günü. Kitap Ayracı olarak şairlerin ona olan hayranlığı ile anıyoruz kendisini...

TOMRİS UYAR HAKKINDA

- Türk öykü yazarı ve çevirmen Uyar ( 1941 – 2003), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. (1963)

- Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile “Papirüs” dergisini kurdu.

(Cemal Süreya)

- Çok hayranı vardı Uyar’ın. Sadece üçü şairdi. Edip Cansever de her yılın 15 Mart’ında ona bir şiir yazardı.

- 60’ı aşkın çevirisi kitaplaştı. Tuttuğu günlükler, “Gündökümü” adıyla yayımlandı.

- “Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk” kitapları ile Sait Faik Hikaye Armağanı’na layık görüldü.

(Ülkü Tamer)

- İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yaptı. Eylül adını verdikleri kızları sütten boğulduğunda evlilikleri de son buldu.

- Turgut Uyar ile evlendi. Hayri Turgut adını verdikleri oğulları, İTÜ’de öğretim görevlisi oldu.

(Turgut Uyar)

- Cemal Süreya ile aşkları, edebiyat dünyasının en verimli aşkı olarak tanımlanıyordu ayrıca. Cemal Süreya, en güzel şiirlerini bu aşkın üzerine yazmıştı. Yine Turgut Uyar da, aşklarının üzerine yazdı en güzel şiirlerini…

- İlk çevirisi “Şekerden Bebek" (Tagore’den 1962), ilk öyküsü de “Kristin”di.

- Turgut Uyar ile çeviri işlerine yoğunlaşmıştı. Lucretius’tan çevirdikleri “Evrenin Yapısı”, TDK Çeviri Ödülü aldı. (1975)

- Uyar, özellikle “Edgar Allan Poe” çevirileri ile tanınıyordu.

- “Küçük Prens”in çevirisini de Cemal Süreya ile yapmışlardı ve tek kelime ile enfesti.

- İpek ve Bakır (1971), Ödeşmeler (1973), Dizboyu Papatyalar (1975), Yürekte Bukağı (1979), Yaz Düşleri/Düş Kışları (1981, Gecegezen Kızlar (1983) en özel eserleri arasındaydı…

- 4 Temmuz 2003’te, kanser nedeniyle yaşama veda etti.

Damla Karakuş

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