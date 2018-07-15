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Top mermisiyle oynayan çocuklardan birinin eli koptu

Kütahya'da, kutlamalarda kullanılan top mermisi bulan çocuklar oynamaya başladı. İnfilak eden top mermisi bir çocuğun elini kopardı.

DHA | 15.07.2018 - 22:54..
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Patlamada bir çocuğun sol eli bileğinden koptu. Okul bahçesinde oyun oynarken infilak eden top mermisi, diğer çocukların da çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu.,

Top mermisiyle oynayan çocuklardan birinin eli koptu

Top mermisi patladı: 4 çocuk yaralı VİDEO


YERE VURARAK AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Enes Nalsız (16), Ömer Faruk Dinç (16) Hakan Yücel (13) ve Himmet Gülmez (9) adlı çocuklar İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde kutlamalarda atıldığı belirlen bir top mermisi bulup Arslanbey İlkokulu bahçesine getirdi.

Çocuklar, burada top mermisini yere vurarak açmaya çalıştı. Çocuklar, yere dökülen barutu da yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamada Enes Nalsız'ın sol eli bileğinden koptu.

Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes Nalsız acil serviste yapılan müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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