Top mermisiyle oynayan çocuklardan birinin eli koptu

15 Temmuz Destanı'nın 2. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehitler Makamı'na şehitlerimiz için dua etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşmasında "idam" sloganlarına karşılık "Bunların hepsi müzakere masasında" dedi.

15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde Türkiye'nin her yerindeki meydanlarda millet tek yürek oldu.

Kütahya'da, kutlamalarda kullanılan top mermisi bulan çocuklar oynamaya başladı. İnfilak eden top mermisi bir çocuğun elini kopardı.

Sarı-lacivertli kulübün, futbol takımının iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

1 Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı.

2 7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan 7 yeni kararname ile birlikte kurumların yapıları belirlendi.

3 Ünlü tayfasının 15 Temmuz sessizliği FETÖ'cü hainlere karşı 2 yıl önce bugün alınan zafere karşı birtakım isimler yine sessiz kaldı, anmak için 1 cümle bile yazmayı çok gördü.

4 Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı Gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in eşiyle konuştu. İşte Hürriyet'te yayınlanan yazıdan, Halisdemir'in evinde o gece yaşananlar...

5 Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı listede yer alan PKK'nın Karadeniz liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

6 Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'ın kendisini onunla evinde lüks bir hayat içinde yaşaması için davet ettiğini fakat kabul etmediğini söyledi.