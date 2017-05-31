Topkapı Sarayı 2018'de açılacak

Topkapı Sarayı, geçtiğimiz aylarda oluşan çatlaklar yüzünden restorasyona alınmıştı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü, Kilerli Koğuşu, III.Ahmet Kütüphanesi, Harem 1-2-3. etaplar, Beşirağa Camii, Matbah-ı Amire Koğuşları, Gülhane Hastaneleri, Askeri Depolar ve arkasındaki İstinat duvarları ve Sur-i Sultani 1.etap restorasyonlarına dahil edilmişti.

Restorasyonun devam ettiği sırada yapılan araştırmalarda Topkapı Sarayı Müzesi’nin Sarayburnu tarafına doğru kaydığı tespit edildi.

ÇATLAK KAYMADAN KAYNAKLANIYOR

Müzenin Hazine Bölümü’nün sergilendiği Fatih Köşkü duvarlarında oluşan yarıkların da bu kaymadan kaynaklandığı netleşti.

ELEKTRONİK CİHAZLAR YERLEŞTİRİLDİ

Tarihi yapının her yeri elektronik cihazlarla donatıldı. Zemindeki yanal hareketlerin tespiti için 5 adet inklinometre boruları, yeraltı suyu basıncını ölçmek amacıyla 7 adet piyazometre sondaj kuyularına yerleştirildi. Heyelanlı bölgede, heyelanın hareket yönünü ve miktarını üç açıdan belirleyen 8 adet tiltmetre ile çatlak ve yarıkların takibi için 24 adet çatlak ölçer duvar ve kubbeye kondu.

30 YIL BOYUNCA BİNA VE ZEMİNDEKİ HAREKETLİLİK İNCELENECEK

Bina cephesindeki oturmaları ölçmek için de 5 adet hidrolik oturma ölçer cihazı yerleştirildi. Tüm bu cihazlar otomatik veri okuma-kayıt sistemine bağlandı. Böylece 30 yıl boyunca bina ve zemindeki tüm hareketlilik anbean kayıt altına alınacak. Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonun ise 2018 yılında sona erip ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.