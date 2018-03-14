Topkapı Sarayı'nın sit derecesi değişmedi

Topkapı Sarayı için alınan karar, Koruma Yüksek Kurulu tarafından durduruldu. Bu kararla birlikte Saray'ın bahçesini çevreleyen sur duvarları için sit derecesinin aynen korunması kararı alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara'da toplanan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu yeni bir karar aldı. Alınan kararla ilgili de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sur-u Sultani yani Topkapı Sarayı bahçesini çevreleyen sur duvarları içinin sit derecesinin aynen korunmasına ve sadece eskiden var olan saray ve kasırların ihyasına izin verildi." ifadelerine ye verildi.