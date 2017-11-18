Toplu taşımada haksız kazanç elde edenlere ceza

‘Akbil’in akıllıları-Ayda 5 bin TL kazanıyorlar’ başlıklı haber üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

İBB, Mali Suçları Araştırma Kuruluna başvurarak, söz konusu kişilerin başkasının yerine kart kullanmak suretiyle hukuka aykırı davrandığını bildirdi.

Bileti olmayan yolcu veya turistler için İstanbulkart basıp, 70 kuruş ila 1 lira arasında değişen tutarlarda fark alan kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmiş olan “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işlediği tespit edildi. Konu ile ilgili soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.