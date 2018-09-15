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İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), piyasa koşullarındaki ekonomik değişiklikler nedeniyle toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını gözardı ederek zam yapmama kararı aldı.

İHA | 15.09.2018 - 14:42..
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İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda oluşturulan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılmayacak

YOLCU BAŞI SÜBVANSE BEDELİ ÖDENECEK

İBB, maliyet karşılama oranlarını; aracın İstanbul kart (yolculuk) gelirlerinin yakıt, personel, lastik, bakım, onarım vb. giderlerine olan oranına göre belirledi. İşletmeciler, maliyetleri karşılama oranlarına (gider/gelir oranı) göre 4 sınıfa ayrıldı. Karşılama oranı düşük kategorideki araçlara yolcu başı daha yüksek sübvanse bedeli ödenecek.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapılmayacak

SÜBVANSİYON BEDELLERİ AÇIKLANDI

Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş, Yüzde 70 - 80 aralığında olanlara 65 kuruş, Yüzde 80 - 90 aralığında olanlara 60 kuruş Yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş geçiş başı destek verilecek. Özel halk otobüsleri ile İstanbul Otobüs AŞ otobüslerine verilen destek miktarı, UKOME’nin belirlediği uzun mesafeli, çift biletin geçerli olduğu yolculuklarda 2 katına çıkacak.

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