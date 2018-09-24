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Toprak altından çıkan duman köylüleri korkuttu

Bingöl'de toprak altından çıkan dumanlar, köylüleri tedirgin etti.

İHA | 24.09.2018 - 23:37..
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Merkeze bağlı Sancak beldesi Söğütlü köyünde yaklaşık 15 dönümlük arazide toprak altından yükselen dumanları gören köylüler, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, ilk etapta itfaiye aracıyla dumanların yükseldiği kısımlara müdahalede bulundu.

Toprak altından çıkan duman köylüleri korkuttu

SU FAYDA ETMEDİ, TOPRAĞI KAZDILAR

Suyla müdahalenin sonuç vermediğini gören ekipler, kazma ve küreklerle toprağı kazarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yapılan incelemenin ardından ekipler, toprak altından çıkan dumanla ilgili rapor tutarak bölgeden ayrıldı.

Toprak altından çıkan duman köylüleri korkuttu

İNCELEME YAPILACAK

15 dönümden fazla arazinin belirli kısımlarından yoğun olarak dumanlar yükseldiğini belirten köylüler, ne olduğunun belirlenmesi için ilgili kurumların inceleme yapmasını istedi.

Toprak altından çıkan duman köylüleri korkuttu

Geçtiğimiz yıl Solhan ilçesine bağlı bir mahallede benzer bir olay yaşanmış, bölgede incelemede bulunan Yard. Doç. Dr. Vedat Avcı geçmişte bataklık olan arazide bitki kalıntılarının yandığını belirtmişti.

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