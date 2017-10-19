Torba Tasarı'da lojmanların satışı yeniden düzenleniyor

Yapılacak yeni düzenleme ile 50 bin lojmanın satılabileceği ve bu satıştan da 500 milyon liralık gelirin gelmesi planlanıyor. Öncelikle 3 bin lojmanın satılması gündeme gelecek. Gelecek yıl lojman satışlarından 5 milyon TL, sosyal tesis satışlarında da 10 milyon TL gelir bekleniyor.

3 yılda lojman ve sosyal tesis satışından 75 milyon lira gelmesi planlanıyor. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bakanlıkların yer aldığı genel bütçe kapsamındaki kuruluşlarda 207 bin 435 lojman, bin 516 sosyal tesis, özel bütçeli kuruluşlarda ise 18 bin 200 lojman, 858 sosyal tesis, yüksek öğretim kurumlarında da 12 bin 723 lojman, 486 sosyal tesis bulunuyor.

LOJMANLARDAN 30 MİLYON LİRA GELİR

2019 yılında lojman satışlarından 10 milyon TL, 2020 yılında ise 15 milyon TL olmak üzere 3 yılda 30 milyon TL'lik gelir elde edilmesi planlanıyor.

SOSYAL TESİSLERDEN 10 MİLYON LİRA GELİR

Sosyal tesis satışlarından da 2018 yılında 10 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. 2019 yılında Sosyal tesis satışlarından 15 milyon TL, 2020 yılında da 20 milyon TL olmak üzere gelecek 3 yılda 45 milyon TL'lik gelirin gelmesi düşünülüyor.