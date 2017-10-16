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Torba Yasa Tasarısı emlak sektörünü nasıl etkileyecek

Yeni yasa tasarısına göre; emlak vergisine indirim uygulanacak ve kira gelirini beyan edenlerinse götürü gider hakkı düşürülecek.

16.10.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Emlak

Türkiye'deki vergi sistemi; harcama, servet ve gelir üzerinden değerlendiriliyor. 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek 'Torba Kanunu', 130 maddeden oluşacak ve vergi kanununda yepyeni bir düzenlemeyi içerecek.

Torba Yasa Tasarısı emlak sektörünü nasıl etkileyecek

KİRA GELİRİNİ BEYAN EDENLERİN GÖTÜRÜ GİDER HAKKI DÜŞÜRÜLÜYOR

Düzenlemeler emlak sektörünü de etkileyecek. Kira gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerin, yıllık kira gelirleri üzerinden indirim olarak kullandıkları yüzde 25 götürü gider hakkı yüzde 15’e düşürülüyor. Bu maddede, 2018 de beyan edilecek 2017 yılı kira gelirlerini kapsıyor.

Torba Yasa Tasarısı emlak sektörünü nasıl etkileyecek

EMLAK VERGİSİNDEKİ ARTIŞA İNDİRİM

Emlak vergisi değerleri bilindiği üzere dört yılda bir veriliyor. Belediyeler, 2017 yılı içerisinde 2018 yılında ödenecek vergileri belirlendi ve rakamlar yüzde 300-500 civarında seyrediyordu. Ancak bu oran yüzde 50'ye kadar düşürülecek.

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