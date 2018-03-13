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Toroslar’da ’Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı

Mersin Toroslar Belediyesinin Korukent Mahallesi’nde Şehir Hastanesi karşısında başlattığı 40 dükkan ve 384 dairenin içerisinde yer aldığı ‘Konut ve Dükkan Projesi’nin temeli atıldı.

İHA | 13.03.2018 - 13:10..
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Yaklaşık 23 bin metrekare alanda inşa edilecek olan projenin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hamit Tuna, sosyal donatı alanlarıyla modern yerleşim yerlerinin bir emsali olacak projenin tamamlandıktan sonra belediyeye gelir getireceği gibi bölgeye de önemli katma değer sağlayacağını söyledi.

"İLK ETAPTA DÜKKANLARI TAMAMLAYACAĞIZ"

40 adet dükkan ve üzerinde yer alacak 160 adet 58 metrekarelik 1+1, 104 adet 115 metrekarelik 2+1 ile 120 adet 130 metrekarelik 3+1 dairelerin yer alacağı projenin hayırlı olmasını dileyen Tuna, ilk etapta 40 dükkan ve 1+1 dairelerin inşaatını bitireceklerini ve ardından 2+1 ile 3+1 daireleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"İLÇE KENDİ KENDİNE YETİYOR"

İlçenin kendi kendine yetebilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarına arsa tahsislerinde bulunarak, Toroslar’ı sosyal ve ekonomik yönden kalkındırdıklarına dikkat çeken Tuna, "Toroslarımız, kendi kendine yetebilen bir kent olacak dediğimiz buydu. Allah’a şükürler olsun ki, yaptığımız arsa tahsislerinin yanı sıra yatırım ve projelerimizle Toroslar halkımız artık hiçbir yere gitmeden kendi bölgesinde kendi ihtiyaçlarını görebiliyor. Bu doğrultuda bize destek veren meclis üyelerimiz başta olmak üzere değerli mesai arkadaşlarımıza emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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