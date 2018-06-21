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Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Konya'da çocukların torpil atma tartışması, iki aile arasında kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek kullanılan kavgada 9 kişi yaralandı.

İHA | 21.06.2018 - 00:51..
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Torpil sesinden rahatsız olan aile, Iraklı ailenin evine giderek çocukların torpil atmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ardından sokakta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.

Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

AKŞAM OLUNCA ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından iddiaya göre karşı aileden oldukları öğrenilen şüpheliler akşam saatlerinde Iraklı ailenin evine pompalı tabir edilen tüfekle, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Tüfek seslerini duyan evdeki şahıslar dışarıya çıkarak olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Açılan ateş sonucu Irak uyruklu 9 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

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