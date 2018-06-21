Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Torpil sesinden rahatsız olan aile, Iraklı ailenin evine giderek çocukların torpil atmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ardından sokakta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi.

AKŞAM OLUNCA ÇATIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından iddiaya göre karşı aileden oldukları öğrenilen şüpheliler akşam saatlerinde Iraklı ailenin evine pompalı tabir edilen tüfekle, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Tüfek seslerini duyan evdeki şahıslar dışarıya çıkarak olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Açılan ateş sonucu Irak uyruklu 9 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.